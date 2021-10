Gui Araújo e Erasmo sentaram na varanda para debater sobre o próximo eliminado da Fazenda 13 - Reprodução / PlayPlus

Publicado 07/10/2021 02:59

São Paulo – Após a formação da Roça na noite desta quarta-feira (06), Gui Araújo e Erasmo sentaram na varanda para debater sobre o próximo eliminado da Fazenda 13. Para a dupla, Erika Schneider tem que ser a próxima a sair do programa. Os dois acreditam que a estadia da dançarina em Itapecerica da Serra já durou tempo demais.

Erasmo já consegue visualizar a ex no programa do Rodrigo Faro, que recebe o eliminado da semana para comentar o reality. “Já estuo vendo a Erika indo lá no Rodrigo Faro e metendo o pau na gente. Só fico imaginando, velho”, desdenhou o peão. Gui Araújo também não ficou atrás, disse que a saída da loira não mudaria em nada a opinião de ninguém e que “só aceita crítica construtiva de quem já construiu algo”.

Os dois já declaram suas torcidas para Dayane Mello e Tiago, da dupla Hugo e Tiago, permanecerem no programa. Gui chegou a sugerir fazer um bandeirão para Tiago, tamanha a necessidade que ele vê na saída de Erika.