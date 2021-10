Aline Mineiro ficou muito abalado com a tensão que tomou conta de Itapecerica da Serra - Reprodução / PlayPlus

Publicado 08/10/2021 04:08

São Paulo – depois de uma noite de muitos barracos envolvendo Rico Melquíades nesta quinta-feira (07) em A Fazenda 13, uma de suas amigas na casa, Aline Mineiro, ficou muito abalado com a tensão que tomou conta de Itapecerica da Serra. A ex-panicat tentou defender sua opinião e suas escolhas, porém Gui Araújo, junto de todo o grupão, tentaram fazer a cabeça da moça contra Rico.

Quando a poeira baixou na casa, Gui começou a chamar Aline de “babá” do Rico, pois a atriz sempre se mostra preocupada com o amigo. Logo após isso, a peoa tentou deixar claro para Guilherme que ser aliada de Rico era uma escolha dela e ela iria arcar com as consequências. Contudo, com uma tática de pressão psicológica, Gui tentou a todo custo fazer a peoa repensar a sua relação com Rico.

a dayane falando o obvio pra aline “guilherme te maltratou, ele foi pessimo com voce” — ma ri melquiades (@acostumadinha) October 8, 2021