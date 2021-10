Victor dá um banho de leite em Rico para se vingar do peão - Reprodução / PlayPlus

Publicado 08/10/2021 04:04

São Paulo – Nesta quinta-feira (07), A Fazenda 13 foi uma montanha russa de emoções . Com a saída de Erika Schneider, Rico ficou revoltado e descontou sua raiva jogando o café da casa fora, criando assim mais um atrito com o grupão de Itapecerica da Serra. Victor Pecoraro, que já não estava muito feliz com o humorista que o colocou para cuidar das vacas, resolveu humilhar o fazendeiro derramando uma garrafa de leite inteira na cabeça de Rico.

A cena foi comemorada com risadas pela maioria dos participantes, enquanto Rico tentava dar o troco com outra garrafa de leite, mas sem sucesso. Logo após isso, os dois protagonizaram uma rápida guerra de comidas digna da 5ª série, mas logo foram separados. O acontecimento foi comparado uma cena da novela Chocolate com Pimenta, que Pecoraro participou.