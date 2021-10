Dynho precisou ser segurado pelos colegas - Reprodução / PlayPlus

Publicado 08/10/2021 04:14

São Paulo – Após uma noite intensa com vários barracos acontecendo um atrás do outro, as redes sociais estão a todo vapor pedindo a expulsão de Dynho Alves por ter dado uma rasteira em Rico Melquíades, quando o fazendeiro da semana tentava fugir do pote de café da sede da Fazenda 13.

Já Victor Pecoraro é acusado de tacar uma garrafa de leite vazia no rosto do alagoano, após derramar o conteúdo do recipiente todo na cabeça de Rico, dando um banho de leite por vingança.

Os internautas pegaram as imagens e começaram a divulga-las com as Hashtags #DynhoExpulso e #VictorExpulso que rapidamente se tornaram assuntos mais comentados no Twitter. Confira as imagens:

Dynho Alves tentou dar uma rasteira por trás no Rico? #AFazenda pic.twitter.com/tZZQrwPsiG — andré (@andrepoison) October 8, 2021