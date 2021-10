Formação de roça em A Fazenda 13 - Reprodução/Record

Publicado 14/10/2021 03:25 | Atualizado 14/10/2021 03:27

São Paulo – A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (13) levantou suspeita de manipulação em A Fazenda 13. Internautas apontaram que a prova favorecia claramente Dayane e Aline, por serem aliadas, e não teria a menor possibilidade do peão Victor obter a vitória. Tanto é que Dayane saiu do galpão como a nova Fazendeira.

A dinâmica foi montada de forma que cada participante jogaria duas vezes, em cada vez ele sortearia uma quantidade aleatória de pontos, porém na segunda jogada os pontos seriam doados para um dos outros dois adversários de prova. Sendo assim, Aline sempre doava seus pontos para Dayane e vice-versa.

Nas redes sociais, os fãs do programa rapidamente perceberam o favorecimento da prova para a dupla feminina e rapidamente o nome do diretor da atração, Rodrigo Carelli, foi parar nos assuntos mais comentados, sendo acusado de manipular a prova para garantir a derrota de Victor Pecoraro. Contudo, os seguidores da Fazenda aparentemente “passaram pano” para o diretor, pois as meninas estariam bem quistas com os internautas.

Obrigado pela manipulação, Carelli. Não ter xingarei por 2 dias. #ProvadoFazendeiro — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 14, 2021

O Carelli fez a prova APENAS pro Victor perder #ProvaDoFazendeiro — Babi (@babi) October 14, 2021