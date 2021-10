O @mcgui_oficial explica o motivo de ter tirado @RicoMelquiades da Roça e entende se, na próxima semana, for alvo de votos. Curtiram a estratégia do cantor?



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/uS7eusJgWW