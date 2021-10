Mirela Janis e Yugnir Ângelo - Reprodução

Publicado 19/10/2021 02:57

São Paulo – A influenciadora digital Mirela Janis, ex-participante da última edição do Power Couple Brasil, respondeu algumas perguntinhas através do stories do Instagram. Pela rede social, Mirela revelou que não o fim do seu relacionamento com Yugnir Ângelo não foi uma traição, como havia sido especulado, mas sim porque o noivo costumava organizar festas em casa sem que ela soubesse.

Para quem não sabe, Mirela havia cancelado o noivado em agosto, porém menos de um mês após o fim do relacionamento, e com muita insistência do “cremosinho”, apelido que Yugnir ganhou, o casal reatou. Nesta segunda-feira (18), uma seguidora da dançarina perguntou se ela teria perdoado uma traição do noivo. Mirela respondeu que era mentira e nunca soube de nenhuma traição.

“Todas as vezes que terminei foi por ele fazer outras coisas que não concordo. Como por exemplo: fazer festinha em casa, chamar uma galerinha e não me contar”, revelou a ruiva.