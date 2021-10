Os 4 finalistas do The Masked Singer BR - Reprodução / Tv Globo

Os 4 finalistas do The Masked Singer BRReprodução / Tv Globo

Publicado 20/10/2021 00:21

Rio – A Grande Final do The Masked Singer Brasil foi exibida nesta terça-feira (19). O reality musical chegou sem compromisso algum com a seriedade e, justamente por isso, ganhou as redes sociais, estando sempre nos assuntos mais comentados enquanto esteve no ar. Hoje os quatro finalistas duelaram e o público finalmente teve sua curiosidade saciada.

Durante semanas os internautas quebraram a cabeça tentando desvendar a identidade secreta dos cantores mascarados. Os jurados também tentaram, mas ao longo do programa acertaram pouco devido a caoticidade que o programa possui. Afinal não é todo dia que você vê Marcelinho Carioca vestido de coqueiro e cantando um pagode.

Enfim, vamos ao que interessa: a Gata Espelhada ficou com o terceiro lugar. Jéssica Ellen estava atrás da máscara de felina. A atriz não conseguiu superar o favoritismo do Unicórnio e foi a primeira finalista a ter a identidade revelada:

Não houve uma disputa entre o terceiro lugar, então vamos considerar um empate. Sendo assim, também na terceira colocação, ficou a Arara. Cris Vianna arrasou nas apresentações, sempre deixando um gostinho de Carnaval para o público. Desmascarada, Cris emocionou os jurados:

QUE PERFEIÇÃO, BRASIL! No final das contas, a nossa Arara era a águia Cris Vianna! Ponto para os super detetives Rodrigo Lombardi e @simone_ses!! #FinalMaskedBR #AraraNaFinal pic.twitter.com/jueDPjSFoQ — Maskinha na #FinalMaskedBR (@MaskedSingerBR) October 20, 2021

O Monstro foi o vice-campeão do The Masked Singer Brasil. A fantasia estranha deu lugar a Nicolas Prattes. O ator arrasou em uma performance de “Uptown Funk”, canção de Bruno Mars e Mark Ronson. Sempre cheio de energia, o Monstro foi irreverente nos palcos do reality e animou bastante o público, o suficiente para abocanhar a medalha de prata:

E a grande vencedora da primeira temporada do reality mais maluco que pintou nas telinhas de 2021, foi a Unicórnio. A figura mitológica encantou tanto o público quanto os jurados desde o primeiro dia. Sempre foi uma das favoritas e não decepcionou. A web inteira já especulava, e não deu outra: Priscilla Alcântara levantou o troféu do The Masked Singer Brasil: