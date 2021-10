Dynho e Rico na briga do café - Reprodução / PlayPlus

Publicado 19/10/2021 03:06

São Paulo – Noite de reconciliação em A Fazenda 13. Com a formação da Roça já no horizonte, os peões tentam restaurar a paz em Itapecerica da Serra (mas a gente sabe que isso não vai durar). Nesta segunda-feira, Dynho procurou Rico para se desculpar pelas ofensas que fez ao alagoano na formação da última Roça, na semana passada.

Na ocasião, Dynho chamou Rico de “bosta” além de alfinetar o estilo de jogo do peão. Na semana anterior, o funkeiro também ameaçou agredir Rico e prometeu “quebrar” ele aqui fora. Contudo, o marido de Mirella relatou que estava com a consciência pesada e foi pedir desculpas. Segundo Dynho ele estava com “muita coisa acumulada” e acabou estourando com o humorista.