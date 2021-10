Luciano Huck - reprodução de vídeo

Publicado 24/10/2021 19:34 | Atualizado 24/10/2021 19:37

Rio - Luciano Huck cometeu uma gafe durante o 'Domingão com Huck', da TV Globo. O apresentador por duas vezes chamou a atração de 'Caldeirão' logo no início do programa.

Ao anunciar a volta do Lata Velha, o marido de Angélica disse: "Hoje, pela primeira vez, no Domingão, estreia o Lata Velha ao vivo. Daqui a pouquinho na mistura do Caldeirão", afirmou Luciano. "No Caldeirão, não. No Domingão. Você entendeu, né? Está tudo bem", completou ele, sem graça.

Em seguida, ao explicar a dinâmica do 'Quem quer ser um milionário', Luciano repetiu o nome de seu programa antigo. "A qualquer tempo, você pode pedir os três tipos de ajuda. Na primeira, a gente ouve a família Caldeirão. Caramba, segunda vez... 'No Domingão, Luciano Huck. No Domingão'", reforçou ele, que acrescentou: "Como tem Lata Velha hoje, estou com a cabeça meio... entendeu, né?".

No Twitter, Luciano entrou na brincadeira e fez uma postagem se passando por 'assistente', ao comentar a gafe. "Aqui é o assistente do Luciano, o chefe tá apresentando o Domingão agora mas eu to aqui. Então, qualquer coisa é só falar que eu aviso pra ele mais tarde. Tô nervoso, mas pelo menos eu não chamei o Domingão de C******ão duas vezes no mesmo domingo, então acho que vai dar tudo certo".