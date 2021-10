Ana Maria Braga no Mais Você - Reprodução

Publicado 24/10/2021 21:19 | Atualizado 24/10/2021 21:43

Rio - Ana Maria Braga precisou ser encaminhada ao hospital Beneficiência Portuguesa, em São Paulo, após sofrer uma queda. A informação é do colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Segundo fontes do colunista, a apresentadora chegou a unidade de saúde acompanhada de seu oncologista, Dr. Antonio Carlos Buzaid, sua filha, Mariana, e o genro.

À publicação, a assessoria de imprensa de Ana confirmou que ela sofreu uma queda e foi encaminhada ao hospital. A apresentadora passa bem. No entanto, novas informações sobre a real situação de Ana só serão divulgadas durante o 'Mais Você' da próxima segunda-feira, dia 25.