James Michael Tyler morre aos 59 anosreprodução

Publicado 24/10/2021 20:05 | Atualizado 24/10/2021 20:18

Rio - James Michael Tyler morreu aos 59 anos, neste domingo, em decorrência de um câncer de próstata. O ator, conhecido por interpretar o personagem Gunther na série "Friends", faleceu em sua casa em Los Angeles. A informação é do site TMZ.

À publicação, a família do ator enviou um comunicado. "O mundo o conhecia como Gunther (o sétimo "Amigo "), da série de sucesso "Friends", mas os entes queridos de Michael o conheciam como ator, músico, defensor da conscientização sobre o câncer e marido amoroso", dizia um trecho. "Michael adorava música ao vivo, torcer por seu Clemson Tigers, e muitas vezes se encontrava em aventuras divertidas e não planejadas. Se você o conheceu uma vez, você fez um amigo para a vida toda", finalizava a nota.

Em junho deste ano, James revelou que foi diagnosticado em 2018 com câncer de próstata em estágio avançado, durante uma participação no "Today Show", na NBC. "Eu fui diagnosticado com câncer na próstata, e espalhou para os meus ossos. Eu lido com isso há quase três anos. É quarto estágio. Então, eventualmente, você sabe... Ele vai me pegar", disse. A doença sofreu mutações e se espalhou por toda sua espinha. Com isso, o ator não pode mais andar.

Foi devido a isso que ele não esteve pessoalmente do programa especial de reunião de 'Friends', em que Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry relembraram algumas cenas e falaram sobre elas. Na ocasião, o ator participou através de uma chamada de vídeo.

O diagnóstico pegou os fãs de surpresa e ele, mais tarde, ele esclareceu por que não tinha ido a público naquela época falar sobre a doença."Não queria que fosse algo do tipo 'aliás, o Gunther tem câncer'".

Além de Friends, o ator atuou em séries como 'Scrubs', 'Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira' e 'Episodes'. Ele também estrelou os curtas Processing e The Gesture and The Word.