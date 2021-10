João Figueiredo fala sobre abandonar carreira como cantor gospel para alcançar novos públicos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2021 15:09

Rio - João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, conversou com seus seguidores, na última quinta-feira (21), sobre a nova direção que tomou em sua carreira como cantor. O artista explicou que abandonou a música gospel, mas garantiu que a decisão não foi motivada por um suposto fim de sua crença.

"Sou cantor. Comecei no gênero gospel e não faço mais parte desse mercado. Não significa que não sou mais cristão. Só significa que não vou comercializar esse tipo de música", afirmou João, respondendo uma pergunta de um seguidor.

"Vocês vão me ver cantando músicas cristãs dentro da igreja, no Instagram, pode até ser que eu queira lançar músicas com essa conotação. Não abandonei minha fé. Permaneço com a mesma fé, servindo Jesus", declarou o cantor.

Com o objetivo de atingir novos públicos, o artista contou que pretende estrear fora do gênero ainda este ano e já planeja um álbum para 2022. "Eu quero falar sobre coisas que não necessariamente se enquadrariam nesse gênero. Sobre romance, o amor que eu sinto pela minha esposa, contar coisas da nossa história, coisas do dia a dia, que não seria coerente no meio gospel", justificou.

A decisão do esposo de Sasha se assemelha com o caminho percorrido por Priscilla Alcântara, que também deu seus primeiros passos como cantora gospel. Nesta sexta-feira, a vencedora do "The Masked Singer" lançou seu primeiro álbum de temática não-religiosa, intitulado "Você Aprendeu a Amar?", contendo parcerias com artistas como Emicida e Projota.