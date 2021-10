Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 22/10/2021 15:04

Rio - Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, usou o Twitter nesta sexta-feira para contar que teve um sonho bem ousado com 'alguém do 'Big Brother Brasil'.

"Sonhei fazendo safadeza com alguém do BBB. Gente do céu ahahaha! Séria profético? Sonhei que entrava pai e filho nessa edição (camarote), Boninho era participante também e alguém votou nele e eu estava na casa emocionado fazendo ação com Tiago Leifert! Que loucura gente", escreveu o ex-BBB no Twitter.

Ao ler o relato do devaneio de Gil, Arthur Picoli comentou: "Vish". O economista respondeu: "Vish nada, foram labaxuriassss", brincou. "Ainda bem que não revelei o nome da bença, só o milagre", acrescentou, em seguida.

Os internautas, no entanto, ficaram em dúvida com quem teria sido a 'cachorrada': "Pai e filho? Camarote? FJ e F?", quis saber um internauta, referindo-se, ao cantor Fábio Jr. e a seu filho, Fiuk. "A ação que você estava fazendo com o Leifert [no sonho] era sexo?", perguntou outro usuário da rede social. "Peraí, você estava fazendo safadeza com Boninho, Tiago ou alguém do 'BBB 21'?", questionou um terceiro.