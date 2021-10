Rafael Portugal - Divulgação/MTV MIAW

Publicado 22/10/2021 19:24 | Atualizado 22/10/2021 19:25

Rio - Rafael Portugal se pronunciou através do Instagram, nesta sexta-feira, sobre a notícia de que ele e sua esposa, Vanelli Portugal, teriam sido uma das vítimas de Gladson Souza, conhecido como o 'Faraó dos Bitcoins', e a empresa G.A.S. Os dois teriam perdido R$ 1,2 milhão. "Passando pra tranquilizar todo mundo que tá me mandando mensagem, obrigado pelo carinho, namoral. Eu não perdi, não fui lesado em nenhum momento e tudo será resolvido", destacou ele.

O processo começou no dia 21 de setembro e tramita na 2ª Vara Cível de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em uma decisão do dia 28 de setembro, a Justiça determinou o arresto de R$ 1,4 milhão nas contas da GAS. Esse valor cobre juros, correção monetária e custas judiciais. O dinheiro ainda não foi pago ao casal.

Em entrevista à 'Quem', Vaneli falou sobre o processo e o pedido da devolução do dinheiro investido. "É verdadeira a informação, sim. Assim como milhares de outros clientes, nós dois tínhamos diversos contratos com a G.A.S., justamente por acreditar que a empresa investia de verdade em criptomoedas. Confiamos nas pessoas que nos apresentaram à empresa como uma possibilidade de investimento e assim fizemos. Não houve qualquer tipo de estranhamento da nossa parte com relação ao trabalho da G.A.S., porque sempre recebemos todos os pagamentos devidos desde o primeiro contrato. Prova disso é que demoramos a distribuir o processo judicial, o que só ocorreu por decisão exclusiva do escritório Gomes & Raner Advogados, que representa nossos interesses", contou.