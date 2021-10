Diretora de fotografia morreu após disparo acidental feito pelo ator - Reprodução

Diretora de fotografia morreu após disparo acidental feito pelo ator Reprodução

Publicado 22/10/2021 20:35 | Atualizado 22/10/2021 20:40

Rio - O site Deadline divulgou nesta sexta-feira (22), detalhes do clima nos bastidores do filme 'Rust' antes do acidente fatal de Halyna Hutchins. De acordo com a publicação, parte da equipe de câmeras se demitiu após várias reclamações sobre as condições de trabalho e segurança durante as gravações.

fotogaleria

Segundo o Deadline, ao menos um disparo anterior com as armas usadas no longa foi relatado por funcionários. "Uma arma teve dois disparos acidentais em uma cabine fechada. Foram dois estouros altos - uma pessoa estava só segurando nas mãos e disparou", relatou uma fonte. O site disse que ouviu pessoas da produção que afirmaram que os funcionários demitidos levaram seus equipamentos pessoas e abandonaram o set horas antes do ocorrido.

Após o Deadline, outros veículos também publicaram textos sobre os bastidores do filme. A revista 'Variety', informou que funcionários sindicalizados fizeram reclamações sobre a falta de protocolos contra a Covid-19 e alegaram que foram deixados em hotéis mais baratos. Contaram também que seguranças foram chamados para retirar os funcionários que se demitiram do local e os substituir por trabalhadores que não são do sindicato. O acidente ocorreu seis horas depois e no momento, só Halyna Hutchins e um outro produtor sobraram da equipe original de câmeras.

De acordo com uma fonte do 'Los Angeles Times', a diretora de fotografia Halyna Hutchins brigava por condições melhores de trabalho para toda a equipe.

A Rust Produções enviou um comunicado para o Deadline. "A segurança do nosso elenco e equipe é a maior prioridade da Rust Produções e todos associados com a empresa. Embora não estivéssemos cientes de nenhuma reclamação oficial sobre a segurança de armas e objetos cenográficos no set, vamos realizar uma revisão interna de nossos procedimentos enquanto a produção estiver interrompida. Nós vamos continuar a cooperar com as autoridades de Santa Fe na investigação e oferecer serviços de apoio à saúde mental ao elenco e à equipe neste tempo trágico", disse a nota.



Durante as gravações de seu novo filme 'Rust', o ator Alec Baldwin fez um disparo acidental que vitimou fatalmente a diretora de fotografia do longa, Halyna Hutchins e feriu outro membro da equipe. As autoridades investigam o caso e o ator informou que irá cooperar com o caso. "Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu", afirmou no Twitter.