Zé Felipe e João Guilherme, filhos do cantor Leonardo - Reprodução

Publicado 22/10/2021 13:25

Rio - A vida amorosa de João Guilherme nunca foi tão comentada e estão rolando boatos de que ele foi traído por Jade Picon. A influenciadora teria traído o filho de Leonardo com Gui Araújo e os internautas logo convocaram Zé Felipe para comentar esse caso. Fazendo valer a fama de fofoqueiro, o cantor já entregou tudo o que sabe.

"Galera, vou falar um negócio para vocês. Parece que o chifre do João Guilherme é verdade", revelou Zé Felipe no Stories do Instagram. O sertanejo ainda contou que o irmão não está muito abalado em descobrir a traição e disse que o influenciador está passando o rodo.

"Só que ele não está muito preocupado, não, porque ontem ele dormiu no motel. O menino tá igual solução de bateria, onde ele cai come tudo", brincou. Desde que terminou com Jade Picon, João Guilherme já foi visto beijando algumas famosas, como Duda Reis.

o maria fifi vulgo ze felipe entregando o joão guilherme kkkkkk pic.twitter.com/3D6bCdNcbe October 22, 2021

A reportagem é de Pedro Garcia, do iG.