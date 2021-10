Fátima Bernades ao lado dos filhos, Laura, Beatriz e Vinicius Bonemer, e do namorado, Túlio Gadêlha - Reprodução/Instagram

Fátima Bernades ao lado dos filhos, Laura, Beatriz e Vinicius Bonemer, e do namorado, Túlio GadêlhaReprodução/Instagram

Publicado 22/10/2021 09:07 | Atualizado 22/10/2021 09:19

Rio - Fátima Bernardes, de 59 anos, usou o Instagram nesta quinta-feira para celebrar o 24º aniversário dos filhos trigêmeos, Laura, Beatriz e Vinicius Bonemer. A apresentadora do "Encontro", que ainda usa uma tipoia devido a uma cirurgia no ombro , fez uma declaração de amor os filhos ao postar várias fotos.

Na primeira foto da publicação, Vinicius compareceu virtualmente por meio de um celular, pois está estudando na França. Túlio Gadelha, namorado da apresentadora, também marcou presença. Nas demais fotos, a apresentadora compartilhou registros antigos dos filhos.

"Quem tem filho adulto sabe: felicidade rima com saudade. Felicidade de ver os adultos que se tornaram. E saudade do tempo em que bonecos de isopor, piscina de bolinha, pirulito e muita brincadeira enchiam o dia de alegria. Saudade do tempo em que juntava os três em torno do bolo pro parabéns mais animado da face da terra. Interminável. Risos. Parabéns, meus amores! Estarei sempre por aqui", escreveu a apresentadora.

