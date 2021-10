Fátima Bernardes - Reprodução/Instagram

Fátima BernardesReprodução/Instagram

Publicado 20/10/2021 09:38

São Paulo - Nesta terça-feira, a apresentadora Fátima Bernardes atualizou os fãs sobre o seu quadro de saúde após passar por uma artroscopia no ombro. Em seu perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo em que aparece usando tipoia para contar sobre sua primeira revisão de cirurgia.

fotogaleria

"Oi, pessoal! Tudo bem? Saudade de vocês, faz tempo que não apareço aqui, né?! Eu vim aqui porque faz uma semana da minha cirurgia. Hoje eu fiz a primeira revisão médica e eu estou muito feliz com o resultado. Está tudo correndo muito bem", informou.

"Eu estou usando essa tipoia, que é uma tipoia diferente com uma lateral grande, vocês estão vendo? Para manter o braço afastado do tronco porque, caso contrario, a gente tem a têndecia a fechar, fica mais difícil depois do trabalho da fisioterapia de voltar esse ombro para o lugar. Então assim ele já fica mais próximo. Eu durmo com essa tipoia, passo o dia todo com essa tipoia e só tiro para tomar banho e fazer os exercícios, que são bem simples e três no momento que é só para o cotovelo e pulso. Abrir e fechar a mão, virar e abaixar e levantar com o braço bem pertinho do tronco para não sobrecarregar o ombro. Eu faço isso algumas vezes por dia. Coloco gelo. Essa tem sido minha rotina", explicou.

Fátima também contou que leu alguns livros durante o pós-operatorio em casa. Confira: