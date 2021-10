Projota - Reprodução/Instagram

Projota Reprodução/Instagram

Publicado 20/10/2021 13:53 | Atualizado 20/10/2021 14:18

Projota já está em ritmo de divulgação para o lançamento do seu mais novo trabalho. No próximo dia 28 de outubro, às 21h, irá ocorrer o lançamento da música e do clipe de "Volta". A faixa faz parte do futuro álbum do artista, que será lançado em breve.

fotogaleria As referências do clipe contam com os dummies e uma cozinha cenográfica inspirada no reality onde Projota passou um período confinado. O clipe também conta com cenas externas que foram feitas no Largo do Batata, local de encontro para manifestações em São Paulo.

Em uma carta aberta em seu Instagram, o cantor faz uma reflexão dos seus 20 anos de carreira e dedica o projeto às mulheres de sua vida. "Dedico às mulheres da minha vida. Uma delas se foi esse ano. Esse disco é para elas. Nelas, vejo o meu presente, passado e futuro, a vida continua", escreveu o rapper em um trecho da carta, fazendo referência a avó, Dona Lurdes, que morreu em junho deste ano.