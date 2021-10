Vitão - Divulgação

VitãoDivulgação

Publicado 20/10/2021 11:13 | Atualizado 20/10/2021 11:15

Rio - Separado de Luísa Sonza desde agosto deste ano, Vitão ainda sofre com as críticas que recebia durante o relacionamento. Em entrevista ao podcast PodPah, nesta semana, o cantor revelou ter desenvolvido sequelas emocionais devido às mensagens de ódio que recebia todos os dias.

"Lido até hoje (com as mensagens de ódio). É um bagulho que me criou muitas sequelas emocionais. Querendo ou não, acho que é algo que tinha que ter acontecido na minha vida, porque me fez crescer muito como homem e ser humano, colocar os pés no chão", contou o artista.



As críticas acompanharam todo o relacionamento dos cantores, desde que eles assumiram publicamente em junho de 2020. Parte dos fãs acreditavam que Luísa teria traído Whindersson Nunes, seu namorado anterior, o que foi negado pelo próprio humorista.

"Muita gente passou a me odiar e me conhecer de forma pejorativa, números [da carreira] caíram... Muitas portas se fecharam. [Fiquei] conhecido como 'talarico'", desabafou Vitão, que falou do impacto das mensagens na famíliatambém.

"Minha família inteira está de saco cheio. Até hoje passa gente me xingando. Esse bagulho estendeu para tudo. Toda vez que posto um vídeo cantando, maior galera falando que eu não canto bem, que minha voz é estranha e que eu não articulo bem", finalizou.