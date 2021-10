Jornalistas eram amigos de longa data - Reprodução

Jornalistas eram amigos de longa dataReprodução

Publicado 20/10/2021 18:05

Rio - Em entrevista que vai ao ar hoje no 'Superpop', Fabíola Gadelha relembra a amizade com o jornalista Marcelo Rezende e a última conversa que teve com o amigo antes de seu falecimento, em 2017.

"Ele chegou no hospital já sem ter muito o que fazer. Eu consegui entrar no quarto e ter a minha última conversa com ele. Ali eu acho que ele já sentia que eram seus últimos momentos. Pelo menos eu pude agradecer", iniciou.

A jornalista foi apadrinhado por Rezende e contou sobre o último encontro com o apresentador. "Deus me deu essa oportunidade, então eu caprichei. Marcelo apertou a minha mão e caiu uma lágrima [de seus olhos], ele já não estava falando mais. Ali foi Deus me confortando'', afirmou.

Fabíola Gadelha contou que foi Marcelo Rezende quem incentivou sua mudança do jornalismo para o entretenimento. "A última vez que conversamos na casa dele, me falou exatamente assim: 'Seu caminho natural é o entretenimento'. E eu acreditei, porque ele tinha muito feeling, muita visão, entendia", concluiu.