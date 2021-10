Xuxa vai à exposição de Rita Lee - reprodução do instagram

Xuxa vai à exposição de Rita Leereprodução do instagram

Publicado 20/10/2021 17:13

Rio - Xuxa visitou a exposição em homenagem a Rita Lee no Museu da Imagem e do Som( MIS), na tarde desta quarta-feira, e mostrou alguns momentos do passeio no Instagram. A apresentadora estava companhada da filha Sasha, do genro João Figueiredo e do namorado Junno.

fotogaleria

"Fiquei apaixonada pela exposição da Rita! Eu , Ju, Sa e João ficamos extasiados e com vontade de não acabar? devia ser como seriado que nunca acaba", escreveu a Rainha dos Baixinhos.

Através dos comentários, alguns famosos reagiram às imagens. "Uma rainha reverenciando outra", escreveu Johnny Hooker. "Tô doida pra visitar essa exposição!", disse Fabiana Karla.