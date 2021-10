Atriz revela detalhes sobre a final da competição - Reprodução/RedeGlobo

Publicado 20/10/2021 16:11

Rio - O "The Masked Singer" terminou e Cris Vianna, a arara, foi uma das finalistas. Durante o "Encontro" desta quarta-feira (20), a atriz comentou como foi participar do reality e contou que gravou o último episódio no mesmo dia do enterro da tia.



"O dia da nossa final foi um dos dias mais tristes do meu ano. Eu fui enterrar a minha tia às 7h da manhã e estive no local para a gente fazer essa final", revela Cris Vianna. Apesar da circunstância, Cris conta que teve uma boa experiência e que a equipe do "The Masked Singer" a apoiou bastante.

"A produção foi muito carinhosa comigo porque eu liguei e pedi para me deixarem por último para ensaiar. Perguntaram se eu estava bem e falei: 'Eu vou ter que estar, até por ela'. Foi uma questão pessoal, familiar e de honra. Estava super mexida", disse.

Cris também falou que gostou muito de participar do programa, mas disse que não esperava chegar tão longe. "Chegar na final foi mesmo um presente para mim", finalizou.

O 'The Masked Singer' realizou a sua final na última terça-feira (19), e consagrou a cantora Priscila Alcântara como a campeã. O ator Nicolas Prates conquistou o segundo lugar na competição.