Luísa Sonza - Reprodução

Luísa SonzaReprodução

Publicado 20/10/2021 15:02 | Atualizado 20/10/2021 15:02

São Paulo - Como diria a frase: quem vê close, não vê corre! Luísa Sonza compartilhou com os fãs que está doente, mas cumpre a agenda profissional normalmente. A cantora contou que levou seis injeções no bumbum devido a uma gripe e dor de ouvido e está com muita dor na região.

"Estou indo fazer um show, ontem também tive show. Foi tudo muito legal, mas o que vocês não sabem é que estou tomando injeção para poder fazer esses shows. Estou gripada, com dor de ouvido e tudo mais. Só que eu tomei tanta injeção que não estou conseguindo sentar, tenho que ficar deitada", disse ela pelos stories do Instagram.

"Tomei seis injeções em três dias. Minha bunda está doendo tanto e vou ter que fazer show e rebolar. Estou indo no desespero. Gente, minha bunda dói tanto que estou sentando em travesseiro", disse.

Mas a cantora não deixa de ver um ponto positivo na doença. "O lado bom é que minha bunda está maior ainda. Estou bem, mas minha bunda está doendo muito", contou.