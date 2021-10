Patricia Pillar - Estevam Avellar/TV Globo

Patricia PillarEstevam Avellar/TV Globo

Publicado 20/10/2021 17:27

Rio - Patrícia Pillar não faz mais parte do time de contratados da TV Globo. Após 36 anos na emissora, a atriz não teve seu contrato renovado. A informação é do colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles.

fotogaleria

“Tem sido uma relação de respeito mútuo durante todo esse período. Deixo muitos amigos, uma bela história construída em parceria e a porta está aberta para novos projetos”, disse a atriz à coluna.



Na entrevista, Patrícia ainda explicou que, durante o tempo que ficou na emissora, ela trabalhou como contratada permanentemente e também por obra. “Fui alternando esses dois tipos de contrato durante todo esse tempo. Sempre me norteou a liberdade em escolher os projetos dos quais participei”.

O último trabalho da atriz na Globo foi em “Onde nascem os fortes” (2018). Entre as novelas que fez estão: “Rei do gado”, “A favorita”, “Sinhá moça”, “Pátria minha”, “Renascer”, “Rainha da sucata”, “Passione”, “Amores roubados” e “Ligações perigosas”.