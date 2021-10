Ex-BBB revela sonho com apresentador Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 20/10/2021 17:02

Rio - A influenciadora Hariany Almeida, ex-BBB e ex-A Fazenda, revelou em entrevista ao 'Poddelas', na terça-feira (19), que teve um sonho quente com Tiago Leifert, ex-apresentador do reality global.



Hariany contou que durante sua participação no 'BBB 19' ela sonhou que beijava o apresentador. “Teve uma vez que eu dormi e acordei contando de um sonho que tive na maior inocência pras pessoas que estavam na cozinha: ‘gente, eu sonhei que estava pegando o Tiago Leifert, que ele me deu um beijo’, fui contando a história toda, as meninas me perguntaram se ele beijava bem no sonho e eu falei que beijava bem sim”, lembrou Hariany.

A ex-BBB se preocupou com uma possível reação de Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, ao saber da repercussão do sonho. “Eu fiquei pensando que a mulher dele ia me esperar com uma espingarda quando eu saísse do programa, fiquei com medo, avisando que foi só um sonho com respeito. Quando acabou o programa, a mulher dele mesmo chegou em mim e falou que achou muito engraçado”, contou.

Hariany Almeida acabou desclassificada do 'Big Brother Brasil', em 2019, após uma confusão com Paula Von Sperling durante uma festa na véspera da final. No mesmo ano, ela participou de 'A Fazenda 11' e conquistou o segundo lugar, perdendo para Lucas Viana, com quem viveu um affair dentro do reality rural.