Clara Maia e Flávia Pavanelli - Reprodução Internet

Clara Maia e Flávia PavanelliReprodução Internet

Publicado 20/10/2021 16:34 | Atualizado 20/10/2021 17:14

Após algumas semanas de suspense, a troca de farpas envolvendo as influenciadoras Clara Maia e Flávia Pavanelli finalmente foi esclarecida. Nesta quarta-feira (20), Clara Maia abriu o jogo sobre a saída da sociedade que fazia parte junto com Flávia Pavanelli.

fotogaleria

O início

Em junho deste ano, as influenciadoras Clara Maia e Flávia Pavanelli anunciaram que iriam lançar uma marca de roupas, a Youse. Empolgadas pela nova empreitada, as influenciadoras compartilhavam os bastidores com seus seguidores.

Porém, logo os fãs notaram que a empolgação e as novidades sobre a marca já não eram tão frequentes como anteriormente.

O marco inicial de que alguma coisa estava acontecendo foi quando Clara Maia apagou todas as fotos que tinha relacionadas a Youse, tirou o nome da marca da biografia de seu perfil e parou de seguir sua sócia, Flávia Pavanelli.

Entretanto, Flávia Pavanelli continuou com as fotos e o nome da marca em seu perfil, mas também parou de seguir Clara Maia. Logo, os seguidores das influenciadoras supuseram que Clara teria saído da sociedade.

Indiretas

Após boatos sobre a quebra da parceria, Clara e Flávia começaram a mandar indiretas uma à outra através das caixas de perguntas da rede social. Nessa confusão, um perfil sobre famosos publicou um story, em que Pavanelli revelava ser ‘correta demais’ em seu âmbito profissional, e que por isso, era classificada como uma pessoa difícil de lidar.

Não demorou muito para os fãs entenderem que a resposta foi uma indireta sobre a polêmica da Youse. Nisso, Clara Maia não ficou quieta e comentou na publicação: “Ser correta demais???? Eu não acredito no que meus olhos estão vendo nãoooooo [risos] meu pai amado, me dê forças pra segurar a verdade no meu coração”.





eu sou pic.twitter.com/srM0epfnm8 atualização da treta da clara maia e flávia pavanelli. o que posso falar é EITA ATRÁS DE EITA!eu sou #TEAMClaraMaia October 13, 2021

O estopim

Nesta quarta-feira (20), questionada sobre quando poderia falar sobre a polêmica, Flávia Pavanelli respondeu:

"É simples o que aconteceu: divergência de ideias. Não esperem que eu fique me 'pronunciando' porque acho isso extremamente anti-ético, já que ninguém erra sozinho e sempre há dois lados da história. O que tem que ser resolvido internamente já está sendo e pronto! Não vou ficar expondo ninguém por likes e mídia e também acho ridículo fazer a caveira de alguém sendo que ninguém viveu aquilo 100% pra opinar.", escreveu a influenciadora.

Numa publicação sobre o caso, Clara Maia rebateu: “Ué, merda no ventilador?!?!? não era “simples”, só divergência de ideias? Aahhh entendi quem tem sociedade sabe o quanto divergências de opiniões são comuns e fortalecem a empresa de uma forma geral… o problema é divergência de conduta mesmo (pra não falar outra coisa)”.

O verdadeiro motivo

Após observar a proporção que o assunto estava tomando, Clara Maia resolveu se pronunciar claramente e sem enrolação. Em seu story, a influenciadora revelou: Durante uma reunião da marca e sem a presença de Clara, Flávia Pavanelli e o sócio majoritário anunciaram que Clara Maia não fazia mais parte da Youse.

Entretanto, Clara Maia ainda integrava a cadeira de sócios, ou seja, a influenciadora foi cortada da sociedade e só soube da notícia por terceiros.