Cantor Marrone beija nova namorada nos bastidores de show

Rio - O cantor sertanejo Marrone, de 55 anos, que faz dupla com Bruno, trocou muitos beijos e carinhos com sua nova namorada, Fernanda Tetzner, de 36, nos bastidores de um show, em São Paulo, na noite desta terça-feira. Os dois assumiram o namoro recentemente. Antes de Fernanda, Marrone foi casado com Nathália Portes por três anos. Eles se separaram em 2014. Depois de Nathália, Marrone também teve um romance com a influenciadora digital Tati Benevides e, mais tarde, com a nutricionista Fernanda Di Lima.

