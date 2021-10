Maria Lina é ex-noiva de Whindersson Nunes - Thiago Duran / Ag. News

Publicado 20/10/2021 08:38

Rio - Maria Lina Deggan, de 23 anos, contou nesta terça-feira que vai sair da casa que alugou com o seu ex-noivo, Whindersson Nunes, na cidade de Barueri, no estado de São Paulo. Em conversa com os seguidores do Instagram, ela explicou que o motivo é logístico.

"Acho mais prático morar no centro, e não tão distante. Tudo acontece em São Paulo", disse ela, que precisa se deslocar por muitos quilômetros para chegar na capital paulista, onde tem a maioria de seus compromissos.

Anteriormente, a estudante e influenciadora havia dito que continuaria na casa até o final do contrato de aluguel, em janeiro de 2022, mas, agora, revelou que mudou o plano.