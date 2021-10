Tulio Deck - reprodução

Tulio Deckreprodução

Publicado 19/10/2021 21:30

Rio - Namorado de Gabriela Pugliesi, Tulio Dek, de 36 anos, falou sobre a decisão de abandonar sua carreira de cantor através das redes sociais. Ele, agora, é artista plástico.

"Não faço esses vídeos, mas esse é um tema que, para mim, é de extrema relevância. Quando eu parei de cantar e decidi ser artista plástico, a transição foi bem difícil na época. Eu era muito rotulado como rapper devido a algumas músicas que fizeram sucesso no passado, que eram minhas, graças a Deus, e eu estava completamente decidido que aquela fase da minha vida tinha se encerrado e eu precisava garimpar mais a arte no fundo", iniciou o artista, que, em 2008, ele emplacou o hit ‘Tudo Passa’, em parceria de Di Ferrero, e, em 2010, fez sucesso com a música 'O que se leva da vida'.

Em seguida, Tulio contou como foi sua experiência na Europa. "Foi aí que mudei para a Itália e depois fui morar em Lisboa. Fiquei praticamente cinco anos na Europa. Aquele era meu momento. Estava com necessidade de mostrar minha arte e tudo que eu vinha fazendo. Tinha ido para um caminho completamente diferente para me redescobrir. Tinha abandonado uma coisa que estava tão certa para ir por um caminho desconhecido", contou Dek.

No Instagram, ele tem mostrado fotos de algumas obras que está produzindo em 3D aqui no Brasil e fazem parte da série 'Vaidade Comprimida', "onde irá abordar o excesso de vaidade praticada pela juventude atual, que busca ser aceita a qualquer preço".