Giulia Be está nas Ilhas Maldivasreprodução do instagram

Publicado 19/10/2021 18:34

Rio - Giulia Be está curtindo sua estadia nas Ilhas Maldivas. No local, a cantora posou linda com um biquíni amarelo e uma saia de crochê azul e compartilhou os cliques no Instagram, nesta terça-feira.

Na legenda, ela brincou: "Era um bikini (sic) amarelinho. Não tinha bolinha. E tava grande. Mas era amarelo. E as vezes só isso já basta".

Os internautas não economizaram nos elogios Giulia, que foi indicada ao Grammy Latino na categoria Artista Revelação. "Sua beleza é simplesmente surreal!", publicou um fã. "Perfeita", comentou outro. "Maravilhosa demais", destacou um terceiro.