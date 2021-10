Duda Reis respondeu as dúvidas dos fãs - Reprodução

Publicado 19/10/2021 17:16

Rio - Duda Reis está soltinha desde o fim do namoro com o empresário Bruno Rudge. Em entrevista com o youtuber Matheus Mazzafera, a atriz de 20 anos contou tudo sobre sua vida amorosa e afirmou que está curtindo ser solteira. A influenciadora ainda deixou claro que não pretende engatar em um novo romance por enquanto.

"Eu estou solteira e beijando muito. (...) Às vezes eu estou invisível, às vezes eu estou 'super on'. Eu sou muito de fases. No momento, eu prefiro ser solteira. Eu estou curtindo essa fase. Porque eu só tenho 20 anos e às vezes eu esqueço, eu tenho uma sensação que eu tenho uns 30 e poucos. Eu estou em um momento que só quero curtir a minha idade e coisas até que eu não curti", declarou a modelo.

Duda ainda comentou seu amadurecimento nos últimos meses: "Eu acho que tudo acontece no tempo certo e que, de fato, tem que acontecer. Mas hoje eu quero viver em um momento meu, total. Sem pressão, eu só quero curtir os meus 20 anos", afirmou a artista.

Recentemente, o ator João Guilherme revelou ter tido uma "amizada colorida" com a modelo, que, por sua vez, diz que nunca beijou mais de duas pessoas na mesma noite: "Nem no Carnaval, eu nunca curti um Carnaval solteira! Esse vai ser meu primeiro."

Sobre o futuro, a ex-namorada de Nego do Borel garante que não descartou a possibilidade de entrar em um novo relacionamento: "Eu não sei se eu namoraria. No momento, eu falo que eu não gostaria de namorar. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, vai que acontece um 'encontro de almas', uma coisa louca", refletiu.