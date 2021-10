Flávia Alessandra - reprodução do instagram

Publicado 19/10/2021 16:04

Rio - Flávia Alessandra não cansa de exibir sua beleza através das redes sociais. A atriz, de 47 anos, posou deslumbrante para algumas fotos durante um passeio de barco pelo Mar Vermelho. Com um maiô branco bem decotado, ela esbanjou boa forma.

fotogaleria

"Nas águas do Mar Vermelho que na verdade deveria se chamar Azul Piscina. Água quente e transparente, muitos peixes e corais e boas companhias. Mais um dia inesquecível dessa viagem", escreveu ela, que está no Egito com Otaviano Costa para comemorar os 15 anos de casamento.