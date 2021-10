Boca Rosa, Fred e o filho, Cris - reprodução do instagram

Boca Rosa, Fred e o filho, Crisreprodução do instagram

Publicado 19/10/2021 14:57

Rio - Bianca Andrade mostrou alguns detalhes da nova casa de sua família em Alphaville, na Grande São Paulo, nesta terça-feira, através do Instagram Stories. O imóvel tem uma grande área externa, com direito a piscina aquecida. "A paz da nossa casinha nova. Eu amo casa assim com madeira, amo!", escreveu a ex-BBB e empresária na legenda do vídeo.

fotogaleria

Ela, que é noiva de Fred e mamãe do pequeno Cris, revelou quando será a mudança. "Estamos no processo, a gente se muda essa semana, se tudo der certo, quinta-feira. Vamos fazer um open house no domingo, que vai ser meu aniversário, mesversário do Cris e o open house".

Bianca ainda contou qual é seu cantinho favorito na nova casa. "Com certeza a área externa. É uma coisa que a gente não tinha muito no Pacaembu, porque não era integrado. Essa já é integrada: área externa com sala, piscina já aquecida. Ai, estou ansiosa", confessou.