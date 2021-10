Marília Mendonça, rainha da sofrência, fará show em Búzios pela primeira vez - Divulgação

Publicado 19/10/2021 16:25

Rio - Marília Mendonça pegou os fãs de surpresa ao anunciar, nesta terça-feira (19), que já está preparando uma canção para ser lançada no Carnaval de 2022. Através do Twitter, a rainha da sofrência interagiu com os seguidores e adiantou o título e outras informações sobre o lançamento.

"Não querendo mudar de assunto, mas já preparando vocês. Fiz uma música para lançar no Carnaval e o nome dela é: ‘você me fez odiar o carnaval’. Eu tô avisando com antecedência porque sou gente boa. Prepara", avisou a cantora.

Em seguida, a artista aproveitou para mandar um recado para quem tentar cometer plágio: "Ah, e para os 'zoiudo'... Tá registrado aqui hein? Se roubar minha ideia eu vou lançar do mesmo jeito", disparou Marília. Um internauta logo questionou a sertaneja sobre um possível bloco: "Marília, quando você vai sair com um bloco no carnaval… o nome pode ser depois do choro'", sugeriu.

Misteriosa, a cantora respondeu com uma frase que fãs acreditam fazer parte da letra da nova música: “Eu vou desfilar saudade na avenida, no bloco dos que perderam o amor da vida”, escreveu. Para outro seguidor, Marília revelou os ritmos que estarão presentes na faixa. "Romântico, axé e brega... tudo numa música só", declarou.

ahhhhh, e pros zoiudo… ta registrado aqui hein? se roubar minha ideia eu vou lançar do mesmo jeito kkkkkkkkkkkkk — maria bulancia (@MariliaMReal) October 19, 2021

“eu vou desfilar saudade na avenida, no bloco dos que perderam o amor da vida…” — maria bulancia (@MariliaMReal) October 19, 2021