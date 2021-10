Marina Sena é destaque no Prêmio Multishow - Internet Reprodução

Marina Sena é destaque no Prêmio MultishowInternet Reprodução

Publicado 19/10/2021 15:45 | Atualizado 19/10/2021 17:43

Marina Sena é uma cantora mineira que vem se destacando no mundo da música. Com passagens em bandas como Rosa Neon e Outra Banda Lua, a artista já tem história para contar. Porém, foi com seu novo projeto que as coisas engrenaram de forma significativa, o disco intitulado "De Primeira".

A cantora ficou atrás apenas da poderosa Anitta que obteve cinco indicações no Prêmio Multishow, porém se igualou a Luísa Sonza com quatro indicações. Esse reconhecimento não é por acaso, já que Marina tem muito talento e com isso vem conquistando números expressivos nas plataformas de streaming.