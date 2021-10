Aline Wirley - reprodução do instagram

Aline Wirley reprodução do instagram

Publicado 19/10/2021 17:18

Rio - Em entrevista à Kelly Key, no podcast Quinta Pod, Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge, se declarou bissexual. Atualmente, ela é casada com o ator Igor Rickli. Os dois têm um filho, Antônio, de sete anos.

fotogaleria

"Sou bissexual, nunca falei isso para ninguém. Eu me descobri. Um dia eu olhei para uma mulher e falei, 'Ué, o que está acontecendo', achei esquisito. E na verdade foi um amor por aquela pessoa que brotou. Vivi uma história de amor muito linda com ela. Há muitos anos", contou ela, que destacou: "Estamos em um momento de desconstrução de um monte de paradigmas. Antigamente ninguém ia falar, 'Você gosta de meninas também', imagina. Hoje podemos ter esse tipo de conversa, é muito legal".



Após sua revelação, Aline acredita que as algumas pessoas podem abrir a cabeça sobre esse assunto. "Espero que sim, que de alguma maneira isso toque o coração delas para que sejam mais felizes. A gente é mais feliz quando estamos em paz com nós mesmos. Mas vivemos em uma sociedade que é muito nociva. É muito difícil ser o que a gente é, dentro das 'caixinhas' que a sociedade quer nos colocar. Realmente espero, que de repente, a gente trocar uma ideia como essa e falarem, 'Meu Deus, tô chocada, Aline gosta de meninas também', eu espero que outras pessoas olhem e falem, 'Que legal, eu também sou essa pessoa e que bom que ela está falando disso tão tranquilamente'", finalizou.

Confira o vídeo: