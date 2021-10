Carolina Dieckmann e o filho, José - Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2021 17:52

Rio - Carolina Dieckmann impressionou os seguidores, nesta terça-feira (19), ao compartilhar um sequência de cliques em que posa com seu filho mais novo, José Worcman, de 14 anos. Nas fotos publicadas no Instagram, o caçula segura a atriz no colo, deixando os internautas encantados com o crescimento do menino.

“Meu caçula já me pega no colo… Ai, ai, ai… Pisa menos, tempo!”, brincou a artista na legenda da postagem. Não demorou para os fãs de Carolina encherem a publicação de elogios para mãe e filho: “Lindos demais”, comentou um seguidor. “A genética perfeita”, destacou outra seguidora. "José tá crescendo rápido demais!", escreveu mais um perfil.

Carolina Dieckmann é mãe de José, fruto do relacionamento com Tiago Worcman, e de Davi Frota, de 22 anos, do casamento com Marcos Frota, de quem se separou em 2004.

