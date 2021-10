Esposa de Ludmilla fala sobre decisão da esposa quanto ao ’Prêmio Multishow’ - Reprodução

Esposa de Ludmilla fala sobre decisão da esposa quanto ao ’Prêmio Multishow’Reprodução

Publicado 19/10/2021 17:57

Rio - Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o cancelamento da apresentação da cantora no "Prêmio Multishow'. Através dos stories do Instagram, a influenciadora falou sobre o 'boicote' de Ludmilla após a divulgação da lista dos indicados as categorias do evento.

fotogaleria

“Mais um ano, né?! E olha que eu não vou nem entrar nesse assunto de boicote que SEMPRE está presente na vida da Ludmilla porque por mais que existam pessoas que estão começando a ver isso de forma CLARA, tem muitas pessoas ainda que não estão preparados para essa conversa”, iniciou o desabafo.



“É incontentável o sucesso do ‘Numanice’, ‘Rainha da Favela’, os números que a Lud alcançou durante esse tempo, o jeito como ela se doa pra cada performance, pra chegar na hora das indicações eles simplesmente ignorarem isso tudo, chegando até repetirem os mesmos indicados do ano passado em algumas categorias, isso é inaceitável!”, afirmou.



Brunna Gonçalves deixou claro que não estava criticando os indicados ao prêmio, mas a falta de reconhecimento do trabalho de sua esposa. “Já adianto que não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas isso não é justo! Temos vários artistas que também merecem esse espaço! Mais um ano de decepção!”