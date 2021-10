Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução

Publicado 19/10/2021 20:00 | Atualizado 19/10/2021 20:03

Rio - Diogo Nogueira usou o Instagram para contar aos seguidores qual foi a reação de Paolla Oliveira ao ouvir a música que ele fez para ela, 'Flor de Caña', que será lançada sexta-feira, dia 22.

“Eu vinha fazendo essa música através do Whatsapp, e aí tinha que esconder porque eu estava sempre com ela quando acontecia o contato para fazer letra, melodia, essas coisas todas. No dia que foi pronta, eu falei pra ela ‘tenho um presente para você e está aqui na minha mão agora’., E eu não tinha falado que era uma música, então botei para tocar direto. Ela começou a chorar, pular, me abraçar, me beijar. Aquela euforia né. Foi emocionante, maravilhoso”, frisou.