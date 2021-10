Giovanna Grigio no México - Reprodução/Instagram

Publicado 20/10/2021 08:55 | Atualizado 20/10/2021 09:10

Rio - Vivendo na capital mexicana para gravar a nova versão de "Rebelde" para a Netflix, Giovanna Grigio, de 23 anos de idade, aproveitou um dia das férias para curtir uma praia de Zipolite, no estado de Oaxaca, e fazer um topless, que compartilhou com os fãs, por meio do Instagram, nesta terça-feira.

"Obrigada pelas férias. Não poderiam ser mais perfeitas. Estou completamente apaixonada", escreveu a atriz, que ficou encantada com a beleza da praia mexicana.

A atriz ficou hospedada em um hotel boutique com diárias e torno de 800 reais. Seu último trabalho no Brasil foi na série "As Five" para o Globoplay.