Fizeram as pazes? Ex-BBBs Babu e Ivy se reencontram no aniversário de Flay

Rio - A festa de aniversário de Flayslane , em um buffet em São Paulo, na noite desta terça-feira, promoveu um reencontro inusitado entre a ex-BBB Ivy e Babu Santana. Os dois participaram juntos da 20ª edição do reality show e eram inimigos declarados. Mas, pelo visto, parece que tudo são águas passadas.

Na festa de Flay, Babu e Ivy posaram juntos para fotos e a modelo chegou a fazer alguns Stories para o Instagram ao lado do ator. No "BBB 20", Ivy chegou a virar meme porque sempre que entrava no confessionário seu voto era em Babu.

