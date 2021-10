Nasce Helena, filha de Cynthia Luz e Froid - Instagram/Julia Bandeira

Publicado 20/10/2021 12:33

Rio - Cynthia Luz, uma das cantoras do projeto Poesia Acústica, anunciou o nascimento de sua filha em uma publicação na manhã desta quarta-feira no Instagram. A pequena Helena, que é fruto do relacionamento com o também cantor de rap Froid, nasceu na Maternidade Brasília, no Distrito Federal.

"Helena chegou e eu estou grata a Deus que tudo correu bem! Obrigada Froid, pela família que somos e por ter sido a força e carinho nesse momento só nosso! Não existem palavras. Fé", escreveu a cantora na legenda da publicação em que compartilha foto do parto de Helena.