Halyna Hutchins morreu no set de filmagens de ’Rust’, no Novo México, após o ator Alec Baldwin disparar acidentalmente uma arma cenográficaReprodução Internet

Publicado 22/10/2021 08:26

Rio - O ator e produtor Alec Baldwin, de 63 anos, matou uma diretora e deixou mais uma pessoa ferida no set de filmagens de "Rust", no estado americano do Novo México, na noite desta quinta-feira. "O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de 'Rust' foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin", diz o comunicado do gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins chegou a ser levada de helicóptero ao hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Aos 42 anos, Halyna tinha créditos em curtas, produções na TV e em filmes desde 2012, de acordo com o site IMDb. Em seu site profissional, é possível ver que ela nasceu na Ucrânia e cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico.

Halyna estudou jornalismo na Universidade Nacional de Kiev e também estudou cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos. Como diretora de fotografia, ela listava trabalhos como "Archenemy" (2020), com Joe Manganiello, "Blindfire" (2020) e "The Mad Hatter" (2021).

Em seu último post nas redes sociais, Halyna falou sobre as filmagens de "Rust". "Um dos benefícios de gravar um filme de velho oeste é que você pode andar a cavalo na sua folga", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece andando a cavalo.