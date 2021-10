Luisa Sonza - Ag. News

Publicado 21/10/2021

Rio - Solteira há dois meses, Luísa Sonza falou sobre seu estado civil em entrevista à GQ. "Sozinha é muita coisa [risos]. Vamos falar solteira? Sozinha não posso dizer, mas solteira sim", brinca a cantora, de 23 anos.

À publicação, ela conta que não pretende namorar e que tem se policiado para isso. "Eu sou canceriana, me apaixono super fácil, mas tô um pouco controlada. Eu já me apaixonei três vezes em dois meses [risos]", revela ela, que não se importa de ver sua vida íntima exposta.



"Não estou ferindo ninguém, então não me importo. Sou uma pessoa muito aberta e sincera, o problema antes era que inventavam mentiras sobre meu caráter, de uma maneira totalmente agressiva e machista. Agora, inventar a partir de um momento que estou solteira, amor... tô nem aí [risos]".

Em seu novo trabalho, "Doce 22", Luísa traz letras que retratam o prazer feminino. Para a cantora, é importante falar sobre o tema. "Somos muito invisibilizadas em todos os sentidos, a ponto do nosso prazer ser desconsiderado. Então aonde eu puder falar, eu vou falar", garante. "A verdade é que o nosso corpo é uma explosão de sexualidade. Mulher gosta de sexo, mulher quer sexo, não é objeto de prazer do homem", destaca.