Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 21/10/2021 17:37

Rio - Anitta já tinha avisado e não era mentira! A coreografia de sua nova música, 'Faking Love', é possivelmente a mais difícil de todo o seu repertório. A música, que foi lançada na semana passada, recebeu passos rápidos e bem elaborados para acompanhar.

fotogaleria

Na intenção de ajudar seus fãs a aprenderem os passos, a poderosa abriu uma live no Instagram - com vídeo que ficou salvo no feed - e, ao lado da coreógrafa da música, dançou ao som de 'Faking Love'. Nos comentários, os fãs se derreteram pela cantora e elogiaram sua desenvoltura. "Arrasou demais", escreveu um seguidor.

Confira: