Bebê de Maria Lina com Whindersson Nunes faleceu pouco depois do nascimento - Reprodução

Bebê de Maria Lina com Whindersson Nunes faleceu pouco depois do nascimento Reprodução

Publicado 21/10/2021 16:31 | Atualizado 21/10/2021 17:57

Rio - Maria Lina desabafou com seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (21), sobre as lembranças que possui do filho, João Miguel, que faleceu pouco depois de um parto prematuro. A influenciadora falava sobre um produto para cuidados faciais que usava durante a gestação, e contou que o cheiro a fazia lembrar do pequeno.

fotogaleria Maria afirmou que parou de usar o produto por causa das lembranças. "Não que eu não queira lembrar da minha gravidez, ou que ela tenha sido ruim. Muito pelo contrário. Tem coisas que me lembram a gravidez que me deixam triste porque esse foi um momento muito bom em minha vida, foi mágico, e eu queria ter vivido mais."

"Se você tem momentos, cheiros, pessoas, músicas que te lembram uma fase e que te deixem tristes, ressignifiquem isso para que isso se torne uma coisa boa. Tem músicas que eu não conseguia escutar, porque eu ficava com saudades do meu filho. Hoje, eu ressignifico tudo. Penso: ‘Poxa, olha que demais, lembra o meu filho, a pessoa mais importante da minha vida’. Eu ressignifico tudo que antes me doía. Essa é uma ótima forma de seguir os dias, voltar à rotin"”, prosseguiu.



"Se você perdeu alguém especial, vai lembrar daquela pessoa de forma triste, com saudade. Se ressignificar as coisas de maneira que te deixe feliz, fica mais fácil seguir os dias. Mas é um processo, se não consegue fazer isso agora, vai conseguir fazer em algum momento", concluiu.