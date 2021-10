Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - reprodução de vídeo

Publicado 21/10/2021 17:06

Rio- Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não escondem o amor que sentem um pelo outro. Em vídeos publicados no Instagram, na noite da última quarta-feira, a ex-BBB Hariany Almeida mostrou que a atriz subiu ao palco do show do namorado durante um evento. Ela cantou, dançou e trocou vários olhares apaixonados com o amado. "Que casalzão", escreveu Hary na legenda do vídeo.

