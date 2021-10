Glória Maria e atores na gravação do especial do fim de ano - Reprodução Internet

Glória Maria e atores na gravação do especial do fim de ano Reprodução Internet

Publicado 21/10/2021 15:53 | Atualizado 21/10/2021 15:56

A jornalista e apresentadora Glória Maria registrou, na tarde desta quinta-feira (21), o reencontro com Tony Ramos, Marcos Caruso, Nivea Maria e Renata Sorrah após dois anos. Em seu perfil no Instagram, Glória se mostrou emocionada ao rever os amigos na gravação de um especial de fim de ano.

fotogaleria

"Difícil descrever a felicidade de reencontrar depois de mais de 2 anos amigos tão queridos ! Marcos Caruso @marcos_caruso Nivea Maria @niveamaria_oficial Renata Sorrah @rsorrah _ Tony Ramos @toniramosoficial Dia de matar a saudade, se emocionar e celebrar a vida! Gravando a mensagem de fim ano! Um novo tempo chegando!!!", escreveu Glória Maria.



Os fãs ficaram empolgados com a foto dos famosos juntos. "Que assim seja! Tempo de renovação e mais leveza no coração.", escreveu um seguidor. "Sou fã de cada um. Gosto do trabalho em equipe de vocês", celebrou outra fã.

Veja publicação: